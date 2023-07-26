Гоголев — о выступлении в штате Нью-Йорк: фанаты плевались на нас, на наш автобус

Нападающий «Сибири» Павел Гоголев, который провёл всю предыдущую часть карьеры до этого в Северной Америке, рассказал о самых странных выездных аренах, на которых он играл. Также 23-летний форвард рассказал историю о том, как болельщики гостевого клуба заплевали их клубный автобус.

«Есть такая команда в ECHL — «Адирондак Тандер», базирующаяся в штате Нью-Йорк, в часе или полутора езды от самого Нью-Йорка. И там было ужасно. Нет никаких кафе, просто пустота. Фанаты плевались на нас, на наш автобус. Когда мы в плей-офф играли там в гостях и после матча уезжали в Торонто, весь клубный автобус был заплёван. Такая грязь, ужас!

А ещё наш капитан отказался жить в командном отеле и снимал жильё за свои деньги. Якобы в гостинице он встретил каких-то призраков. Рассказал нам, что проснулся среди ночи и не смог встать с кровати, потому что его кто-то держал. А когда он всё-таки встал, то увидел в углу призрака. После этого сказал своему партнёру по команде, с которым находился в номере, что здесь точно не останемся. Это была наша худшая поездка.

Ещё отложился в памяти Норфолк, штат Виргиния — там выступает «Норфолк Эдмиралс». Там весь город чисто организован под армию. Местные жители строят американские корабли, оттуда они уходят в плаванье. Много военных, а хоккейная арена сделана под тех, кто сидит в тюрьме. Например, за сектором, где сидят фанаты, расположены решётки. Руководство делает так, что заключённые ночью занимаются уборкой стадиона, а решётки — чтобы никто не сбежал. Полицейские ходят с автоматами. Когда я первый раз туда поехал, многие партнёры шутили, чтобы я был осторожнее — мол, русский шпион едет. Меня всегда шпионом называли, прикалывались (смеётся). Тем более что я хорошо говорю на английском», — цитирует Гоголева Sport24.

Гоголев в прошедшем сезоне провёл в АХЛ за фарм-клуб «Чикаго», «Рокфорд Айсхогс», два матча, в которых отметился одной заброшенной шайбой. Также в активе Павла одна игра за клуб «Торонто Марлис». Павел — сын Дмитрия Гоголева, который играл в России за «Крылья Советов», «Спартак», «Ак Барс», «Северсталь», ЦСКА и «Витязь».