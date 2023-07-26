«Барыс» расторг контракт с нападающим Майклом Шапю без выплаты компенсации
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Хоккейный клуб «Барыс» сообщил о прекращении сотрудничества с нападающим Майклом Шапю. Как сообщает пресс-служба клуба, контракт расторгнут без выплаты компенсации.
«Хоккейный клуб «Барыс» официально сообщает о прекращении сотрудничества с Майклом Шапю. При подписании нового контракта была договорённость, что Шапю пройдёт курс реабилитации после операции и приедет в расположение клуба в начале учебно-тренировочных сборов. К сожалению, на полное восстановление Майклу понадобится больше времени, чем планировалось сначала. В связи с этим контракт с нападающим расторгнут без компенсационных выплат», — говорится в заявлении пресс-службы клуба.
В прошлом сезоне КХЛ Шапю провёл за «Барыс» 10 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами.
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