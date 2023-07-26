Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Пара Кросби — Малкин — в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Пара Кросби — Малкин — в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии The Hockey Writers
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.

На восьмом месте — пара «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби Евгений Малкин.

«С сезона-2006/2007 пара Сидни Кросби и Евгения Малкина наводит ужас на соперников. Что больше всего впечатляет в этом дуэте, так это то, что их время ещё не закончилось. Эти двое по-прежнему идут вперёд с «Пингвинз», и конкуренция между ними за то, чтобы стать лучше, продолжает их подталкивать», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Уэйн Гретцки и Яри Курри;
2. Фил Эспозито и Бобби Орр;
3. Морис и Анри Ришар;
4. Тед Линдси и Горди Хоу;
5. Майк Босси и Брайан Тротье;
6. Марио Лемье и Яромир Ягр;
7. Стэн Микита и Бобби Халл;
8. Сидни Кросби и Евгений Малкин;
9. Джо Сакик и Петер Форсберг;
10. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.

Материалы по теме
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Малкин и Кросби легендарнее дуэта Лемье — Ягр. Они сделали то, что не удалось величайшим
Материалы по теме
Аналитик назвал пару Малкин — Кросби более легендарной для «Питтсбурга», чем Лемье — Ягр
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023