Пара Кросби — Малкин — в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.

На восьмом месте — пара «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — Евгений Малкин.

«С сезона-2006/2007 пара Сидни Кросби и Евгения Малкина наводит ужас на соперников. Что больше всего впечатляет в этом дуэте, так это то, что их время ещё не закончилось. Эти двое по-прежнему идут вперёд с «Пингвинз», и конкуренция между ними за то, чтобы стать лучше, продолжает их подталкивать», — сказано в статье.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Уэйн Гретцки и Яри Курри;

2. Фил Эспозито и Бобби Орр;

3. Морис и Анри Ришар;

4. Тед Линдси и Горди Хоу;

5. Майк Босси и Брайан Тротье;

6. Марио Лемье и Яромир Ягр;

7. Стэн Микита и Бобби Халл;

8. Сидни Кросби и Евгений Малкин;

9. Джо Сакик и Петер Форсберг;

10. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.