Пара Кросби — Малкин — в топ-10 лучших дуэтов в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Журналист Юджин Хелфрик в статье на сайте The Hockey Writers составил топ-10 лучших дуэтов в истории Национальной хоккейной лиги.
На восьмом месте — пара «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби — Евгений Малкин.
«С сезона-2006/2007 пара Сидни Кросби и Евгения Малкина наводит ужас на соперников. Что больше всего впечатляет в этом дуэте, так это то, что их время ещё не закончилось. Эти двое по-прежнему идут вперёд с «Пингвинз», и конкуренция между ними за то, чтобы стать лучше, продолжает их подталкивать», — сказано в статье.
Полностью топ-10 выглядит так:
1. Уэйн Гретцки и Яри Курри;
2. Фил Эспозито и Бобби Орр;
3. Морис и Анри Ришар;
4. Тед Линдси и Горди Хоу;
5. Майк Босси и Брайан Тротье;
6. Марио Лемье и Яромир Ягр;
7. Стэн Микита и Бобби Халл;
8. Сидни Кросби и Евгений Малкин;
9. Джо Сакик и Петер Форсберг;
10. Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль.
- 26 июля 2023
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