Губерниев: ждём рапортов от наших полицейских, когда Гальченюк начнёт их тоже оскорблять

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятный переход Алекса Гальченюка в КХЛ. Напомним, в июле «Аризона» расторгла контракт с форвардом, обвинённым в аварии и угрозах полицейским.
«Ждём рапортов от наших полицейских, когда Гальченюк начнёт их тоже оскорблять. У нас, к сожалению, есть такая рубрика: «Дай боже, что иным негоже». Хоккеист хороший, но проблема с законом есть. То же самое можно сказать о Промесе и некоторых других футболистах и хоккеистах. Гальченюк пополнит эти ряды, но будем надеяться, что здесь он будет законопослушным гражданином», — цитирует Губерниева «РБ Спорт».
9 июля Гальченюк был арестован. Ему предъявили ряд обвинений: нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту, угрозы и аварию. Хоккеиста отправили в тюрьму, а после освободили под подписку о невыезде. «Аризона Койотс», подписавшая Гальченюка в начале июля, расторгла контракт с игроком 14 июля.
- 26 июля 2023
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