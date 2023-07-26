Двое россиян — в списке лучших проспектов «Колорадо» по версии Daily Faceoff

Журналист Стивен Эллис в статье на сайте Daily Faceoff составил топ-10 лучших проспектов «Колорадо Эвеланш».

В списке находятся два российских игрока — защитник системы «Авангарда» Михаил Гуляев и форвард «Торпедо» Николай Коваленко, который накануне подписал двухлетнее соглашение с «лавинами».

«Игра Гуляева в МХЛ была такой уверенной, он выглядел как мужчина среди детей. Его игра показывает, что в будущем он может стать защитником уровня топ-4. Его плюсы — выгодное использование открытого пространства и быстрота в рывках.

Подписав свой первый контракт в НХЛ, Коваленко вскоре будет бороться за место в составе. Он провёл выдающийся сезон в «Торпедо», забив 21 гол и набрав 54 очка в 56 играх. Учитывая, что его лучший результат до этого был 22 очка, это довольно круто. Он проведёт ещё один год в КХЛ, а потом приедет в «Колорадо» в сезоне-2024/2025», — сказано в статье.

Полностью топ-10 лучших проспектов «Колорадо Эвеланш» выглядит так:

1. Калум Ритчи (форвард, «Ошава», ОХЛ);

2. Михаил Гуляев (защитник, «Авангард», КХЛ);

3. Николай Коваленко (форвард, «Торпедо», КХЛ);

4. Шон Беренс (защитник, Университет Денвера, NCAA);

5. Оскар Олауссон (форвард, «Колорадо», АХЛ);

6. Жан-Люк Фуди (форвард, «Колорадо», АХЛ);

7. Юстус Аннунен (вратарь, «Колорадо», АХЛ);

8. Колби Амбросио (форвард, Бостонский колледж, NCAA);

9. Сэм Малински (защитник, «Колорадо», АХЛ);

10. Иван Жигалов (вратарь, «Юность-Минск», Беларусь).