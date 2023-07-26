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Грицюк включён в список 10 лучших проспектов «Нью-Джерси» по версии The Hockey Writers

Грицюк включён в список 10 лучших проспектов «Нью-Джерси» по версии The Hockey Writers
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Североамериканский журналист Джош Райниц в статье на сайте The Hockey Writers назвал 10 лучших проспектов «Нью-Джерси Дэвилз» в сезоне-2023/2024.

На девятой строчке рейтинга — нападающий СКА Арсений Грицюк.

«Фанатов «Дэвилз» дразнили клипами, на которых миниатюрный, но крепкий российский вингер забивает яркие голы в Континентальной хоккейной лиге. Его элитным умением является бросок, который он использует с разных углов. Грицюк является идеальным кандидатом для обмена в «Дэвилз» или может быть использован в качестве страховки, если такой игрок, как Александер Хольц, не реализует свой потенциал», — сказано в статье.

Напомним, в минувшем сезоне Грицюк за «Авангард» принял участие в 66 встречах регулярного чемпионата КХЛ, записав на свой счёт 40 (15+25) результативных баллов.

Полностью топ-10 выглядит так:

1. Люк Хьюз (защитник);
2. Шимон Немец (защитник);
3. Александер Хольц (нападающий);
4. Шеймус Кейси (защитник);
5. Нолан Фут (нападающий);
6. Топиас Вилен (защитник);
7. Грэм Кларк (нападающий);
8. Джош Филмон (нападающий);
9. Арсений Грицюк (нападающий);
10. Чейз Стиллман (нападающий).

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