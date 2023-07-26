«Этим летом мотивация играть снизилась». Бержерон — о завершении карьеры

Бывший капитан «Бостон Брюинз» Патрис Бержерон прокомментировал завершение своей игровой карьеры на пресс-конференции.

«Я ждал и решил посмотреть, останется ли во мне какая-то часть, которая захочет вернуться в игру, но этого не произошло. Подготовка, распорядок дня и режим тренировок важны для того, чтобы быть на высоте. Не буду врать, этим летом эта мотивация немного ослабла. В конце концов я прислушался к своему телу и сигналам, и оно сказало мне, что пора заканчивать.

С самого начала я знал, что пришло время. Я ждал, что что-нибудь произойдёт или появится какая-то мотивация вернуться. В конце концов, вы должны прислушиваться к своему телу. Я имею в виду, что 20 лет — это много для хоккея. Очевидно, что игра довольно требовательна к физике, поэтому она негативно сказывается на организме. Никаких серьёзных проблем у меня нет, но, есть некоторые недомогания, которые напоминают о себе, когда я просыпаюсь утром. Пришло время подлечиться и двигаться дальше», — приводит слова Бержерона сайт НХЛ.