Новичок минского «Динамо» Волков рассказал об адаптации в команде

Нападающий минского «Динамо» Александр Волков, перешедший в команду в межсезонье из СКА, рассказал о ходе своей адаптации и новичке клуба Джемеле Смите.
«Пока мне немного непривычно: много новых людей, новый тренерский штаб, да и я не тренировался неделю из-за переезда и медкомиссии. Сейчас втягиваюсь и надеюсь, что с каждым днем всё будет лучше и лучше. Приняли в команде меня хорошо. Все ребята классные, очень много молодых. Ждём, когда подъедут легионеры и будет собран костяк команды. Да, когда приехал, то сразу попросился на лёд, потому что давно не катался и хотелось немного войти уже в ритм, чтобы было полегче.
Одним из новичков команды стал Джемел Смит. Изначально с ним мы начали играть в АХЛ в «Сиракьюсе». Честно говоря, не очень помню, насколько много мы вместе выходили в одном звене, но знаю, что в большинстве вместе играли. У нас не было стабильных звеньев, потому что тренерский штаб по-другому всё формировал, и у нас каждый день всё было новое. Смит – это хороший парень и хоккеист. Мой первый гол в НХЛ был с его передачи. Вот в НХЛ мы с ним точно играли в одном звене и не один матч. Это неплохое подписание для Минска. Он весёлый парень, очень техничный игрок. Может, не совсем заточенный под силовую игру, но для большинства он хорош. С ним было приятно играть.
Я пока катаюсь со Стасем и молодыми ребятами. Не уверен, что буду играть в следующей предсезнной встрече, потому что только приехал и ещё не совсем готов. Как тренерский штаб решит, что готов, тогда и выйду», — приводит слова хоккеиста Belarushockey.
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