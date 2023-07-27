«Авангард» представил оригинальный дизайн предсезонной формы, дизайнер которой вдохновился работой Казимира Малевича «Спортсмены». Омский клуб сегодня, 27 июля, сыграет первый предсезонный матч с клубом ВХЛ «Омские Крылья».

«Новый комплект предсезонной формы прямо показывает, что перед нами тот самый, настоящий авангард. Именно картины русских авангардистов послужили источником вдохновения при разработке дизайна комплекта. Базовые элементы, напрямую отсылающие к работе Казимира Малевича «Спортсмены», дополняются специально созданными мини-композициями, а также буквами и цифрами в стиле супрематизм», — говорится в сообщении пресс-службы «Авангарда».

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

Фото: телеграм-канал «Авангарда»

Матч «Авангарда» с «Омскими Крыльями» начнётся в 14:00 мск.