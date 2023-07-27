«Чуть ли не монстрила какой-то». Мальцев дал оценку Гальченюку как лидеру в раздевалке

Нападающий «Лос-Анджелеса» Михаил Мальцев охарактеризовал форварда Алекса Гальченюка как отличного партнёра по команде и лидера в раздевалке. Американский форвард был обвинён в аварии и угрозам полицейским. Оба хоккеиста выступали вместе за фарм-клуб «Колорадо» в АХЛ.

«Всё чаще вижу посты и статьи про Гальченюка, что он чуть ли не монстрила какой-то. Даже комментатор Дмитрий Губерниев прикалывается над его возможным приездом в КХЛ. Я не знаю, что случилось в той ситуации с аварией и полицейскими, но Гальч за время в «Иглз» стал моим хорошим товарищем, мы часто жили на выезде, общались. Не мне заниматься какими-то оправданиями, но хочется рассказать о другой стороне, которую знаю я.

Алекс — настоящий про, как, знаете, говорят — лидер коллектива, лидер раздевалки. Он очень много делал для атмосферы, общался с новичками, подтягивал их. По работе тоже лидер. Думаю, пахал больше всех. Всегда все упражнения на максимум отдачи. Его цель — вернуться в НХЛ, он к ней шёл. Пацан он классный и весёлый, и в тройке с ним мы всегда играли в хоккей, а не впахивали. Вот такой мой взгляд для полноты картины», — написал Мальцев в своей соцсети.

Агентство Winners представляет интересы Гальченюка в КХЛ. Сообщалось, что интерес к американскому нападающему проявляет «Салават Юлаев».