«СКА всегда был внизу таблицы». Крикунов рассказал о договорном матче в чемпионате СССР

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что принимал участие в договорном матче с ленинградским СКА, выступая в высшей лиге чемпионата СССР.

«Были ли в хоккее договорные матчи? Раньше — да. СКА почти всегда был внизу таблицы и стоял на вылет. Однажды в конце сезона в Ленинграде, когда я был капитаном команды, судья сказал мне: «Володя, надо сыграть вничью, это приказ сверху». Я ответил: «Мне надо переговорить с ребятами». Рассказал им, а они говорят: «Да зачем нам каждый год их выручать?» Вернулся к судье и сказал: «Мы будем играть». А он: «Я вам выиграть не дам». Мы в конце выигрываем со счётом 3:2, звучит финальный свисток, наш вратарь покинул ворота, а их защитник со злости бросил в нашу сторону. Шайба ползёт несильно, её любой наш игрок мог остановить, но игра-то уже закончилась. Она попадает в ворота, судья говорит: «Гол» — и показывает на центр, представляете? И счёт становится 3:3.

А оспорить было нельзя? А как оспоришь? Этого арбитра дисквалифицировали, но в следующем сезоне ему опять разрешили судить. Раньше такие случаи, конечно, бывали. В матчах в конце сезона, когда и одной команде уже ничего не надо, и другой.

Не боюсь ли об этом говорить? Это же было давно, и таких случаев было немного. А когда создали КХЛ, в этом уже не было никакого смысла. Я даже не слышал, чтобы кто-то «химичил» с этим делом», — цитирует Крикунова «РИА Новости».

В высшей лиге чемпионата СССР Крикунов выступал на позиции защитника за клубы «Кристалл» (Саратов), «Крылья Советов» (Москва), «Динамо» (Рига). Всего он провёл 382 матча, в которых набрал 78 очков.