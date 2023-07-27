«СКА всегда был внизу таблицы». Крикунов рассказал о договорном матче в чемпионате СССР

Заслуженный тренер России Владимир Крикунов рассказал, что принимал участие в договорном матче с ленинградским СКА, выступая в высшей лиге чемпионата СССР.
«Были ли в хоккее договорные матчи? Раньше — да. СКА почти всегда был внизу таблицы и стоял на вылет. Однажды в конце сезона в Ленинграде, когда я был капитаном команды, судья сказал мне: «Володя, надо сыграть вничью, это приказ сверху». Я ответил: «Мне надо переговорить с ребятами». Рассказал им, а они говорят: «Да зачем нам каждый год их выручать?» Вернулся к судье и сказал: «Мы будем играть». А он: «Я вам выиграть не дам». Мы в конце выигрываем со счётом 3:2, звучит финальный свисток, наш вратарь покинул ворота, а их защитник со злости бросил в нашу сторону. Шайба ползёт несильно, её любой наш игрок мог остановить, но игра-то уже закончилась. Она попадает в ворота, судья говорит: «Гол» — и показывает на центр, представляете? И счёт становится 3:3.
А оспорить было нельзя? А как оспоришь? Этого арбитра дисквалифицировали, но в следующем сезоне ему опять разрешили судить. Раньше такие случаи, конечно, бывали. В матчах в конце сезона, когда и одной команде уже ничего не надо, и другой.
Не боюсь ли об этом говорить? Это же было давно, и таких случаев было немного. А когда создали КХЛ, в этом уже не было никакого смысла. Я даже не слышал, чтобы кто-то «химичил» с этим делом», — цитирует Крикунова «РИА Новости».
В высшей лиге чемпионата СССР Крикунов выступал на позиции защитника за клубы «Кристалл» (Саратов), «Крылья Советов» (Москва), «Динамо» (Рига). Всего он провёл 382 матча, в которых набрал 78 очков.
- 27 июля 2023
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25
-
09:00
-
08:25
-
08:00
-
04:52
-
03:57
-
02:56
-
02:48
-
01:59
- 26 июля 2023
-
23:30
-
23:09
-
23:00
-
22:42
-
22:19
-
21:56
-
21:25
-
21:05
-
21:00
-
20:49
-
20:23
-
20:00
-
19:35
-
19:09
-
19:00
-
18:48
-
18:23
-
18:07
-
17:48
-
17:35