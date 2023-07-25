Крикунов — об армии: такого рычага давления почти никто не имеет, лишь ЦСКА и СКА, может

Бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов поделился мнением о ситуации российского вратаря ЦСКА Ивана Федотова. Голкипер год отслужил в армии. Экс-наставник также высказал мнение, что подобный рычаг давления на игроков, вероятно, могут иметь только ЦСКА и СКА.

«Федотов сам закусил удила и пошёл на борьбу. Ему просто показали. Вот и пришлось ему год служить. А так-то надо просто служить или быть в институте на военной кафедре — и всё. Стоит ли использовать такой рычаг давления на других игроков? Такого рычага практически никто не имеет, только ЦСКА и СКА, может быть.

Стоит ли повсеместно российским профессиональным игрокам служить в армии? Ну, у нас же всего год. Для роста мастерства это не очень. Хотя сейчас такая ситуация, что военная подготовка нужна будет всем, особенно молодым ребятам. Наверно, придётся служить кому-то. Такое было в Югославии, забирали всех, там все служили. Я спрашивал их, как это было. Их отпускали из части на тренировки, они ездили на игры, потом возвращались в часть. Варианты есть, было бы желание решить этот вопрос», — цитирует Крикунова Legalbet.

Отметим, что на первой пресс-конференции после возвращения из армии Федотов сказал, что в армии потерял хорошую хоккейную форму.