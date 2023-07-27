Голкипер «Салавата» Илья Ежов представил шлем с персонажем компьютерной игры
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Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов представил шлем в цветах клуба и с персонажем компьютерной игры — «Соником».
В минувшем сезоне голкипер Ежов провёл в составе юлаевцев 50 матчей, одержал 24 победы, оформив пять игр на «ноль». Процент отражённых бросков – 92,8%, коэффициент надёжности – 1,98.
В сезоне-2014/2015 Континентальной хоккейной лиги Илья стал обладателем Кубок Гагарина в составе СКА, дважды признавался вратарём недели в КХЛ.
Воспитанник Краснодара в раннем возрасте переехал в Монреаль. В 2005 году начал выступления в клубе «Сент-Джонс Фог Дэвилз» в лиге QMJHL.
Ранее свой новый шлем представил ещё один вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.
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