Голкипер «Салавата» Илья Ежов представил шлем с персонажем компьютерной игры

Голкипер «Салавата Юлаева» Илья Ежов представил шлем в цветах клуба и с персонажем компьютерной игры — «Соником».

В минувшем сезоне голкипер Ежов провёл в составе юлаевцев 50 матчей, одержал 24 победы, оформив пять игр на «ноль». Процент отражённых бросков – 92,8%, коэффициент надёжности – 1,98.

В сезоне-2014/2015 Континентальной хоккейной лиги Илья стал обладателем Кубок Гагарина в составе СКА, дважды признавался вратарём недели в КХЛ.

Воспитанник Краснодара в раннем возрасте переехал в Монреаль. В 2005 году начал выступления в клубе «Сент-Джонс Фог Дэвилз» в лиге QMJHL.

Ранее свой новый шлем представил ещё один вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов.