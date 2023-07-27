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Овечкин, Малкин, Ковальчук планируют сыграть за «Легенд хоккея» на «Кубке Овечкина»

С 7 по 12 августа 2023 года в Подмосковье пройдёт «Кубок Александра Овечкина» среди детско-юношеских команд, сообщает Министерство спорта Московской области. За главный трофей соревнований на льду Арены имени Владимира Петрова в Красногорске сразятся 12 команд из 8 регионов России.

В рамках финального дня турнира «Кубок Александра Овечкина» состоится матч между командой титулованных спортсменов «Легенды хоккея» и сборной спортивных блогеров. За Легенд планируют сыграть Вячеслав Фетисов, Валерий Каменский, Евгений Малкин, Илья Ковальчук, Алексей Жамнов, Александр Могильный, Александр Якушев, Виталий Прохоров, Александр Овечкин и другие.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Крикунов заявил, что Овечкин после завершения игровой карьеры может возглавить министерство спорта России или стать депутатом.