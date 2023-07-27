Sportsnet: Тарасенко может воспользоваться преимуществом игры с Бедардом в «Чикаго»

Журналист Майкл Амато в статье на Sportsnet допустил, что Владимир Тарасенко, играя в «Чикаго Блэкхоукс» вместе с первым номером драфта НХЛ-2023 Коннором Бедардом, может повысить уровень своей игры, чтобы через год, когда увеличится потолок зарплат, подписать крупный контракт.
«Моя несколько нестандартная мысль заключается в том, что он мог бы подписать однолетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» и играть с Коннором Бедардом. Молодому хоккеисту могли бы пригодиться таланты Владимира, чтобы облегчить его приход в НХЛ, а Тарасенко мог бы воспользоваться преимуществом игры с Бедардом и провести сильный сезон для того, чтобы следующим летом, когда кэпхит вырастет, подписать долгосрочный контракт. «Чикаго» сможет обменять его, и у Тарасенко будет шанс попасть в команду-претендента», — написано в статье.
- 27 июля 2023
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:27
-
17:17
-
17:05
-
16:47
-
16:35
-
16:28
-
16:12
-
15:55
-
15:45
-
15:20
-
14:53
-
14:31
-
14:00
-
13:35
-
13:10
-
12:40
-
12:00
-
11:25
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:45
-
09:25