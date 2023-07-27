Sportsnet: Тарасенко может воспользоваться преимуществом игры с Бедардом в «Чикаго»

Журналист Майкл Амато в статье на Sportsnet допустил, что Владимир Тарасенко, играя в «Чикаго Блэкхоукс» вместе с первым номером драфта НХЛ-2023 Коннором Бедардом, может повысить уровень своей игры, чтобы через год, когда увеличится потолок зарплат, подписать крупный контракт.

«Моя несколько нестандартная мысль заключается в том, что он мог бы подписать однолетний контракт с «Чикаго Блэкхоукс» и играть с Коннором Бедардом. Молодому хоккеисту могли бы пригодиться таланты Владимира, чтобы облегчить его приход в НХЛ, а Тарасенко мог бы воспользоваться преимуществом игры с Бедардом и провести сильный сезон для того, чтобы следующим летом, когда кэпхит вырастет, подписать долгосрочный контракт. «Чикаго» сможет обменять его, и у Тарасенко будет шанс попасть в команду-претендента», — написано в статье.