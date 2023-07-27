Арбитр Иванюк: для меня будет честью судить прощальный матч Зарипова

Судья международной категории Александр Иванюк рассказал, что будет обслуживать прощальный матч Даниса Зарипова 9 августа в Казани.
«Матч будут судить я, Вячеслав Буланов и, вроде бы, Алексей Анисимов. Очень приятно, что Данис вспомнил про меня. Для меня будет честью судить его прощальный матч.
Давно знаею Зарипова? Ещё с тех пор, когда он был в детской школе. Данис уже тогда выделялся хорошим броском и хорошим катанием. Он видел поле, грамотно вёл игру и сам мог забить.
Что Зарипов дал нашему хоккею за свою впечатляющую карьеру? Просто посмотрите на его регалии – трёхкратный чемпион мира, пятикратный обладатель Кубка Гагарина. Он дал своё мастерство, которым любовались миллионы любителей хоккея», — приводит слова Иванюка «РБ Спорт».
Зарипов — единственный пятикратный обладатель Кубка Гагарина (в 2009, 2010, 2018 годах — в составе «Ак Барса», в 2014 и 2016 годах — в составе «Металлурга»), трёхкратный чемпион мира (2008, 2009 и 2014).
- 27 июля 2023
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