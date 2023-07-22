The Athletic рассказал, могут ли Дацюка не ввести в Зал славы из-за «русского фактора»

Авторитетный журналист The Athletic Эрик Духачек поделился мыслями о том, могут ли Павла Дацюк не ввести в Зал славы из-за «русского фактора».

«Я не вхожу в комитет уже пять лет, поэтому понятия не имею, какой была дискуссия в этом году, когда речь шла о паре игроков российского происхождения — Александре Могильном и/или Сергее Гончаре, у которых, как считалось, были неплохие шансы был введёнными в Зал славы в 2023 году, но которые не попали туда.

Был ли негласный страх, что выбор российских игроков на фоне мировых событий плохо отразится на Зале славы? Трудно узнать. Председатель отборочной комиссии Майк Гартнер в интервью TSN после объявления выбора осторожно обошёл вопрос о пренебрежительном отношении и об игроках, которые не попали в список, заявив, что только потому, что кто-то не был избран в Зал славы в течение года, не означает, что он в конечном итоге не станет членом Зала славы. Было ли это просто шаблонным наблюдением, или мы можем прочитать в этих словах, что комитет осторожно топтался вокруг да около выбора российских игроков?

Что касается кандидатуры Дацюка, то он выиграл четыре «Леди Бинг Трофи», три «Селке», два Кубка Стэнли, выступил на пяти Олимпиадах в качестве игрока сборной России и набрал 918 очков в 951 матче НХЛ. Это резюме игрока Зала славы. Дебаты или обсуждение будут такими: он выбран в первом туре или нет? Несколько других игроков, которые, как казалось, легко одержат победу в первом туре голосования — например, Джо Нуиндайк и Дэйл Хаверчук, — не были избраны до момента, пока не наступил второй год с получения права на участие в выборах. Так что прецедент есть, так что, может быть, введение Дацюка отодвинут на год», — цитирует Духачека The Athletic.