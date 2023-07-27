Маршан — о Бержероне: он отдал игре всё, что мог. Я буду скучать по нему

Форвард «Бостон Брюинз» Брэд Маршан прокомментировал завершение карьеры его многолетним одноклубником и капитаном команды Патрисом Бержероном.

«Такого игрока не заменить. Я разочарован и действительно буду скучать по нему на льду и вне его. Мы провели много времени вместе на льду и вне его. Но в то же время я рад за него и его следующий этап в жизни. У него отличная молодая семья, и он сможет всё время быть рядом с ними.

Он отдал игре всё, что мог. Каждый день он хотел быть лучшим. Это сказалось на его организме, поэтому я волнуюсь за него и его будущее. Буду скучать по нему», — приводит слова Маршана CBS News.

В составе «Бостона» Бержерон стал обладателем Кубка Стэнли в 2011 году. В составе сборной Канады он становился олимпийским чемпионом в 2010 и 2014 году, а также чемпионом мира в 2004-м. Патрис является членом «Тройного золотого клуба».