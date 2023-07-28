Нападающий «Авангарда»: пять тысяч болельщиков на товарищеский матч — это невероятно

Нападающий «Авангарда» Игорь Мартынов подвёл итоги товарищеского матча с «Омскими Крыльями» (6:5Б). В этой игре хоккеист забил два гола.

«Провели хорошо два периода. Думаю, в каких-то моментах хорошо выполняли установку, новую тактику для нас, но всё равно нужно посмотреть видео, посмотреть, как мы играли, ошибки, чтобы больше в головах откладывалось, какие-то моменты новые. Даже в том же меньшинстве – для нас это что-то новое. Иногда вспоминаешь на доли секунды, что нужно сделать, и уже чуть игра меняется и немного запаздываем. Но это дело времени – только первая игра. Разберём ошибки, поработаем на тренировках – будет намного лучше.

Чувствовалось ли, что соперник раньше вышел из отпуска, и у него было больше времени на подготовку? Я бы не сказал, потому что все готовились у себя в городах. Но всё равно пропускали голы немного тактические. Если доработать, то их не будет, и играть будем намного лучше. Всё равно был акцент после второго перерыва на удаления, чтобы вообще не удаляться и играть с первой смены. Вообще не выполнили тренерскую установку – даже с первой смены играли не очень хорошо, провели в своей зоне игру. Нужно начинать третий период хорошо, не действовать по счёту, что мы там ведём и всё, нужно останавливаться. Нужно до конца играть 60 минут.

Приём болельщиков? Очень круто! Было слышно. Пять тысяч болельщиков на товарищеский матч – это невероятно. Не представляю, что будет, когда заполнится вся арена», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова Мартынова.