Гераськин: немного обидно, что «Авангард» упустил победу в основное время»

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин подвёл итоги товарищеского матча с «Омскими Крыльями» (6:5Б). В этом матче он забил гол в меньшинстве и реализовал победный буллит.
«Классные эмоции, много болельщиков пришло. Приятно играть при таких трибунах. Немного обидно, что так много пропустили и упустили победу в основное время, но ничего страшного. Это предсезонка, будем работать над ошибками.
Мы много удалялись, нарушали правила. Где-то ногами не успевали, поэтому приходилось цеплять. Конечно, в сезоне это надо исключать, потому что большинство – это один из важнейших факторов. Чтобы выиграть, надо забивать и не пропускать.
Мы уже наигрываем на тренировке большинство. Сделали всё то же самое, что и на тренировке. Никакого мандража не было. Благодаря Паше Куликову я забил – как раз перед третьим периодом общались, сказал бросить мне вот туда. Бросил, попал, забил», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова Гераськина.
- 28 июля 2023
-
05:01
-
04:53
-
03:07
-
02:52
-
02:39
-
02:26
-
02:14
-
02:01
- 27 июля 2023
-
23:34
-
23:20
-
22:52
-
22:21
-
22:07
-
21:54
-
21:19
-
21:05
-
20:46
-
20:17
-
20:00
-
19:45
-
19:22
-
19:11
-
19:00
-
18:38
-
18:18
-
18:10
-
18:00
-
17:40
-
17:34
-
17:30
-
17:27
-
17:17
-
17:05
-
16:47
-
16:35