Гераськин: немного обидно, что «Авангард» упустил победу в основное время»

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин подвёл итоги товарищеского матча с «Омскими Крыльями» (6:5Б). В этом матче он забил гол в меньшинстве и реализовал победный буллит.

«Классные эмоции, много болельщиков пришло. Приятно играть при таких трибунах. Немного обидно, что так много пропустили и упустили победу в основное время, но ничего страшного. Это предсезонка, будем работать над ошибками.

Мы много удалялись, нарушали правила. Где-то ногами не успевали, поэтому приходилось цеплять. Конечно, в сезоне это надо исключать, потому что большинство – это один из важнейших факторов. Чтобы выиграть, надо забивать и не пропускать.

Мы уже наигрываем на тренировке большинство. Сделали всё то же самое, что и на тренировке. Никакого мандража не было. Благодаря Паше Куликову я забил – как раз перед третьим периодом общались, сказал бросить мне вот туда. Бросил, попал, забил», — приводит официальный сайт «Авангарда» слова Гераськина.