Калниньш: для латвийских хоккеистов присутствие рижского «Динамо» в КХЛ шло на пользу

Вратарь «Амура» Янис Калниньш считает, что присутствие рижского «Динамо» в КХЛ было плюсом для него и других латвийских игроков. В данное время клуб нигде не выступает и испытывает финансовые проблемы. Латвия выиграла бронзу чемпионата мира — 2023, обыграв в матче за третье место сборную США.
«Сборная Латвии на ЧМ достигла лучшего результата в своей истории, хотя в КХЛ уже нет рижского «Динамо»? У меня нет простого ответа. Я не видел, как хоккеисты, выступавшие ранее за «Динамо», играли в своих новых клубах и чемпионатах. Для бронзы сложилось много факторов. Для меня лично, да и для других ребят присутствие рижского «Динамо» в КХЛ было несомненным плюсом. Я туда попал из чемпионата Венгрии, а оттуда уехал в «Йокерит». Можно поторопиться и после бронзы сказать, что отсутствие команды в КХЛ — это плюс, но давайте понаблюдаем лет пять. Не знаю, как для всего латвийского хоккея, но для игроков и их развития «Динамо» приносило несомненную пользу», — цитирует Калниньша Sport24.
Напомним, федерация хоккея Латвии решила не вызывать в национальную команду хоккеистов, выступающих в КХЛ.
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