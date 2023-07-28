Калниньш ответил на вопрос, осудили ли его товарищи по сборной Латвии за переезд в Россию

Латвийский голкипер «Амура» Янис Калниньш высказался о том, как в его стране отреагировали на переезд хоккеиста в КХЛ. Вратарь также прокомментировал возможные негативные сообщения в социальных сетях. Кроме того, Калниньш ответил на вопрос, как товарищи по сборной Латвии отнеслись к переезду голкипера в Россию. Вратарь пропустил чемпионат мира — 2023, на котором латвийцы завоевали бронзу.

«Много за это время проклятий выслушал в свой адрес? Нет. Я знаю, что журналисты что-то писали. Чем хуже, тем лучше для них, тем больше кликов. Это просто их работа. Надо написать так, чтобы все хотели открыть статью. Лично меня это никак не касается.

Социальные сети закрывать не приходилось? Я и так мало провожу время в соцсетях. Так что для меня ничего не изменилось. Были ли среди моих бывших партнёров по сборной Латвии те, кто осудил меня, оборвал общение? Ни одного. Все понимают, что я здесь делаю. Я спортсмен, и я играю в хоккей. Нет вообще никаких проблем», — приводит слова Калниньша Sport24.