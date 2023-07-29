Браташ: недостатков в игре «Лады» ещё очень много

Наставник «Лады» Олег Браташ прокомментировал итоги контрольного матча с альметьевским «Нефтяником» (2:1). В субботу команды проведут повторную встречу на тренировочном катке «Лада-Арены», она начнётся в 13:00 мск.

«Главный итог в любом матче – это его результат. Мы победили, и это радует, но игра показала, что у нас ещё работы непочатый край, потому что недостатков ещё очень много. Удивительно было бы, если бы их было мало – команда находится в стадии становления. Хорошо, что мы по итогам этого матча получили много пищи для размышления и разбора.

Безусловно, во втором матче будут изменения. Мы за эти две игры планировали проверить всех ребят, которые находятся в составе. В субботу дадим шанс тем, кто в пятницу на лёд не вышел», – приводит слова Браташа официальный сайт «Лады».