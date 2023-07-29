Экс-нападающий клубов КХЛ Денис Паршин подписал контракт со словацким «Гуменне»

Экс-нападающий клубов КХЛ Денис Паршин подписал контракт со словацким клубом «Гуменне», сообщает пресс-служба клуба. 37-летний российский нападающий перебрался в клуб после того, как в прошлом сезоне играл в чемпионате Словакии за «Кошице».
Ранее состав «Гуменне» пополнили российские хоккеисты — вратарь Станислав Галимов и нападающий Александр Хованов. Главным тренером словацкой команды является российский специалист Андрей Парфёнов.
Паршин провёл в чемпионате Словакии в общей сложности 82 матча, в которых набрал 75 (24+51) очков. В прошлом сезоне форвард отметился 28 (12+16) очками в 34 играх.
В активе Паршина 699 матчей в регулярных чемпионатах КХЛ и Кубке Гагарина, в которых он набрал 404 очка: забросил 182 шайбы и отдал 222 результативные передачи. Денис также выступал за ЦСКА, «Салават Юлаев», «Торпедо», «Авангард», «Металлург» (Магнитогорск) и «Динамо» (Рига).
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