Защитник «Салавата» жёстко ответил фанатам, критикующим игроков в социальных сетях

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов поделился мнением о критике болельщиков в социальных сетях. Хоккеист оценил изменения в команде за текущее межсезонье и высказался о том, что не все довольны работой клуба этим летом. Кроме того, Коледов ответил фанатам, которые пишут критические отзывы о команде в интернете. Защитник хотел бы общаться на такие темы с болельщиками лично.

«Мы не обсуждаем это. Есть команда, которая собралась. Есть тренерский штаб. Значит, так надо было. Мы же не можем выбирать игроков и просить взять кого-то. Такого не бывает. Значит, мы должны выигрывать тем, что есть.

Как вообще критику фанатов воспринимаю? Мне в том году пресс-служба говорила про медийную активность. Я к этому отношусь спокойно, были моменты, когда я даже отвечал кому-то. Но это всё с шуточной точки зрения. Потому что ты выходишь после матча, стоят фанаты, и ты с ними разговариваешь. Никто не говорил плохого ни разу. Пишут что-то в интернете. Ну и что? Писать можно всё что угодно. Мне Панин тоже показывал. Но кто пишет — закрытые профили, где ничего нет, потому что боятся показать своё лицо?

Помню видео с Захаром Арзамасцевым, который вышел на улицу, где было много болельщиков, которые начали его расспрашивать. Если у тебя есть вопросы, ты так хочешь высказать своё мнение и сказать, какое мы говно, то приди, поговорим. Что это за эра интернета? Я, видимо, уже стар для всего этого», — приводит слова Коледова «Спорт Бизнес Online».