Голкипер «Динамо» Моторыгин: в команде Гретцки меня не называли

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин прокомментировал победу в товарищеском матче с АКМ.

«Сегодня впервые в жизни сыграл за основной состав «Динамо»? За пару дней до начала матча узнал о том, что буду играть с АКМ. Наш тренер вратарей Константин Владимирович Власов сообщил мне об этом где-то за два дня до сегодняшней встречи. Был очень рад, что буду играть.

Обычно первый матч на предсезонке всегда складывался для меня тяжело. Где бы я ни играл — всегда выходило комом. В этот раз получилось по-другому. Действительно, в начале первого периода пришлось тяжеловато, потому что соперник активно начал встречу. Это и позволило мне быстро войти в игру. Дальше надо было держать концентрацию, потому что, когда во втором периоде они один-два раза доезжали до ворот — здесь всё равно было непросто, ведь это был первый матч в сезоне, и игровой практики ещё недостаточно.

В третьем периоде не было задачи сыграть «на ноль». Просто хотел сыграть хорошо и показать себя, что в этом году я могу конкурировать. Безусловно, аренда пошла мне в плюс, потому что было очень много игровой практики. А играть в Высшей лиге после молодёжки — это шаг вперёд для меня. В этом сезоне если получится сыграть в основной команде, то будет здорово. Но главная задача — это играть. Если меня отправят в Высшую лигу, то не расстроюсь. Надо будет играть и там становиться первым номером.

Почему 99-й номер? В «Тамбове» не было выбора, а из всех свободных номеров 99-й был самым нормальным. После хорошо проведённого сезона подумал, что надо оставлять. Называли ли меня в команде Гретцки? Да нет, никогда (улыбается)», — сказал Моторыгин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.