«Плачу и думаю — вот я хоккейный урод». Лидер «Динамо» о самом драматичном моменте карьеры

Лидер и нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский вспомнил самые эмоциональные празднования в карьере. Кроме того, форвард рассказал историю о самом драматичном моменте карьеры.

«Самое эмоциональное празднование в карьере? В финале МХЛ, когда ковидный сезон был и мы «Алмаз» прошли. Нам тогда премии обещали за первый раунд. Мы так грызлись за эту победу, выиграли и прошли во второй раунд. Второе — когда забил гол в финале Кубка Харламова.

Какие вспоминаются неловкие или драматичные моменты? Ещё в детской школе. У меня был сезон, когда всего один гол забил. Обидно, понятное дело, но была встреча со слабой командой, которую абсолютно все обыгрывали. Меня ещё из четвёртого звена в третье поставили, и я думал, что всё, забью хотя бы парочку. За матч было три момента, когда на пустые ворота отдавали, а я мазал. И вот иду домой, грустную музыку ещё слушаю, плачу, мне лет 14, наверное, было. Папа ещё говорил, мол, даже этот и тот сегодня забили, а ты — нет. И я иду, плачу и думаю — вот я хоккейный урод», — приводит слова Рашевского Metaratings.

Напомним, в прошлом сезоне нападающий стал лучшим бомбардиром динамовцев. Рашевский в регулярном чемпионате забросил 19 шайб и отдал 19 результативных передач в 67 встречах. В плей-офф нападающий добавил 3 (2+1) очка в шести матчах.