RMNB: Овечкин не побьёт рекорд Гретцки в новом сезоне, но может достичь другой важной вехи

Журналист Russian Machine Never Breaks Иан Оланд рассказал о важных вехах, которые может покорить нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом сезоне.

«Алекс Овечкин, вероятно, не побьёт рекорд Уэйна Гретцки в следующем сезоне. Забив 822 гола, Овечкин перед началом кампании-2023/2024 отстаёт на 72 шайбы от Гретцки, забившего 894 гола.

Лучшим временем в плане результативности в карьере Овечкина был сезон-2007/2008, когда в 22-летнем возрасте он забил 65 голов и завоевал «Харт Трофи», «Арт Росс Трофи», «Тед Линдсей Эворд» и «Рокет Ришар Трофи». Так что можно с уверенностью предположить, что в свои 38 лет Овечкин вряд ли (хотя я бы никогда не стал отрицать это) побьёт рекорд Гретцки в следующем году.

Но есть одна важная веха, которую он должен достичь в первый или на второй месяц сезона. По данным пресс-службы НХЛ, Овечкину не хватает 15 очков до рубежа в 1500 баллов. Достижение этой отметки поставило бы капитана «Кэпиталз» в редкую компанию.

Овечкин станет 16-м игроком, когда-либо доходившим до такого рубежа, присоединившись к Уэйну Гретцки (2857), Яромиру Ягру (1921), Марку Мессье (1887), Горди Хоу (1850), Рону Фрэнсису (1798), Марселю Дионну (1771), Стиву Айзерману (1755), Марио Лемье (1723), Джо Сакику (1641), Филу Эспозито (1590), Рэю Бурку (1579), Джо Торнтону (1539), Марку Рекки (1533), Полу Коффи (1531) и Сидни Кросби (1502).

Овечкин станет вторым не канадцем, достигшим этой отметки (после Ягра), и восьмым игроком, когда-либо сделавшим это в одной команде.

Большинство людей думают об Овечкине исключительно как о снайпере, но 1500 очков были бы ещё одним доказательством того, что он также является одним из самых талантливых плеймейкеров в истории НХЛ. У Ови 663 передачи, что делает его 69-м (славно!) ассистентом в истории. Если он сможет отдавать в среднем по 30 передач за сезон в течение следующих трёх лет (в среднем за сезон он набивал 37), то завершит свои игровые дни в топ-50 НХЛ.

Другие достижения Овечкина, которые могут быть достигнуты в следующем сезоне, включают рекорд по количеству забитых в пустые ворота голов (Ови отстаёт от рекордного показателя Уэйна Гретцки в 56 шайб на два гола) и рекорд по победным голам. У Ягра, забросившего 135 таких шайб, их на 11 больше, чем у Овечкина, идущего на втором месте по этому показателю. Наконец, если Ови снова забьёт 30 голов, это станет его 18-м сезоном в карьере с 30+ шайбами, и он обойдёт Майка Гартнера по количеству сезонов с 30+ голами за всю историю», — говорится в сообщении.