Браташ: «Ладе» ещё надо научиться надёжно доводить матчи до победы

Главный тренер «Лады» Олег Браташ прокомментировал итоги второго контрольного поединка с альметьевским «Нефтяником» из ВХЛ, который прошёл 29 июля и завершился победой тольяттинцев со счётом 4:3.

«Итог снова положительный – победа. У нас продолжается работа над многими моментами, поэтому сейчас мы больше оцениваем содержание игры – что получается или не получается из того, что тренировали до этого. В субботу у нас получалось больше, чем в пятницу. Это радует.

Я доволен хоккеистами, которые сыграли сейчас и не выходили на лёд днём ранее. Конечно, были ошибки и недостатки, но это всё мы будем разбирать в рабочем порядке. Повторюсь, что в субботу общая картина была намного лучше.

С чем были связаны удаления в концовке? Нам ещё надо научиться надёжно доводить матчи до победы. Ребята немного нерационально играли в концовках, где-то нервничали. Будем решать эту проблему», — приводит официальный сайт «Лады» слова Браташа.

В пятницу тольяттинцы обыграли «Нефтяник» со счётом 2:1.