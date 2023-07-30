Червоненко — о матче с «Нефтяником»: пытались улучшить какие-то компоненты в игре «Лады»

Форвард «Лады» Владислав Червоненко поделился своими эмоциями после субботнего контрольного матча с альметьевским «Нефтяником» (4:3), в котором он стал автором победной шайбы.

«В первом периоде где-то немного сумбурно играли, потом ситуация стала лучше. Перед матчем провели работу над вчерашними ошибками, поэтому мы пытались улучшать какие-то компоненты в нашей игре. Тренеры нам уже сказали, что по содержанию сыграли лучше, чем днём ранее, но, думаю, нам ещё много над чем нужно работать.

Есть ли эмоции от голов на предсезонке? Особо нет. Ребята поборолись, сделали большую работу, мне удалось сыграть на подставлении. Конечно, хорошо, что получилось забить, это какую-то уверенность придаёт, но главное, что сумели победить. Рад, что этот гол принес пользу команде», — приводит официальный сайт «Лады» слова Червоненко.

В пятницу тольяттинцы тоже играли с «Нефтяником» и победили со счётом 2:1.