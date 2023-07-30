Журналист НХЛ рассказал, на какой контракт может рассчитывать вратарь «Бостона» Свейман

Журналист The Hockey Writers Майк Дероса считает, что вратарь Джереми Свейман может рассчитывать на увеличение зарплаты по итогам арбитража. Ранее сообщалось, что голкипер хотел бы контракт на сумму $ 4,8 млн за сезон, а «Бостон» рассчитывает на контракт в $ 2 млн.

«Глядя на эти цифры, справедливо сказать, что у «Бостона» они довольно низкие. Тем не менее, можно предположить, что генеральный менеджер Дон Суини установил цену в $ 2 млн из-за известной проблемы с потолком зарплат в «Бостоне». Однако, отмечу, что Свейман только что провёл отличный сезон, и я был бы удивлён, если бы арбитр больше склонялся на сторону «Брюинз».

Свейман был идеальным вратарем для «Брюинз» в прошлом сезоне и был заметной причиной, по которой он и Линус Улльмарк выиграли трофей Уильяма М. Дженнингса. В 37 играх у уроженца Аляски был рекорд 24-6-4, коэффициент надёжности 2,27 и процент отражённых бросков 92 %. В результате его сильной игры я уверен, что его окончательная сделка окажется заметно выше, чем $ 2 млн, даже если он не получит полную запрашиваемую цену в $ 4,8 млн», — цитирует журналиста The Hockey Writers.