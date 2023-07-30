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Журналист НХЛ рассказал, на какой контракт может рассчитывать вратарь «Бостона» Свейман

Журналист НХЛ рассказал, на какой контракт может рассчитывать вратарь «Бостона» Свейман
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Журналист The Hockey Writers Майк Дероса считает, что вратарь Джереми Свейман может рассчитывать на увеличение зарплаты по итогам арбитража. Ранее сообщалось, что голкипер хотел бы контракт на сумму $ 4,8 млн за сезон, а «Бостон» рассчитывает на контракт в $ 2 млн.

«Глядя на эти цифры, справедливо сказать, что у «Бостона» они довольно низкие. Тем не менее, можно предположить, что генеральный менеджер Дон Суини установил цену в $ 2 млн из-за известной проблемы с потолком зарплат в «Бостоне». Однако, отмечу, что Свейман только что провёл отличный сезон, и я был бы удивлён, если бы арбитр больше склонялся на сторону «Брюинз».

Свейман был идеальным вратарем для «Брюинз» в прошлом сезоне и был заметной причиной, по которой он и Линус Улльмарк выиграли трофей Уильяма М. Дженнингса. В 37 играх у уроженца Аляски был рекорд 24-6-4, коэффициент надёжности 2,27 и процент отражённых бросков 92 %. В результате его сильной игры я уверен, что его окончательная сделка окажется заметно выше, чем $ 2 млн, даже если он не получит полную запрашиваемую цену в $ 4,8 млн», — цитирует журналиста The Hockey Writers.

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