«Может быть, выпили немного». Даллман рассказал весёлую историю о партнёрах по СКА

Экс-защитник СКА Кевин Даллман рассказал историю, как они с партнёрами по петербургскому клубу развлекались на горнолыжном курорте. Канадский защитник выступал за СКА с 2012 по 2014 год.

«Я был в СКА. Во время локаута приехали ребята из НХЛ. У нас были Ковальчук, Тарасенко, Бобровский. Во время одного из международных перерывов мы поехали на горнолыжный курорт «Игора», что за городом. Итак, мы немного веселились. Может быть, выпили немного. К нам пришла идея — пойдём прыгнем на эти сани GT, похожие на мотоциклы, и прокатимся.

Я, Тарасенко и Бурдасов прыгаем на эти штуки, а освещение выключено и спуск закрыт, но нам всё равно. Тарасенко готовится к возвращению в НХЛ, но в этот момент он просто скатывается по этому холму на скорости в темноту. И я кричу ему вслед: «Нет, Тара, мы умрём». Я качусь следом, неудачно маневрирую, падаю и лечу кубарем, словно снежный шар. Бурдасов хохочет, Тарасенко спрыгивает, без последствий, мы возвращаем санки на место и радостные возвращаемся к жёнам и девушкам, чтобы рассказать об этом», — цитирует Даллмана Шайба.Kz.

Даллман — семикратный участник Матча звёзд КХЛ (2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2018), лучший защитник КХЛ сезона-2008/2009. Канадец вошёл в символическую сборную за 15 лет существования КХЛ.