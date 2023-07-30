Агент Худобина: ждали Минск, но там выбрали другого вратаря

Агент Александр Черных, представляющий интересы вратаря Антона Худобина, рассказал об интересах команд к голкиперу.
«Мы ждали Минск, но клуб сделал выбор в пользу канадского вратаря. Дай бог, конечно, чтобы у него всё получилось. Но моё личное мнение, что Худобин намного сильнее этого вратаря. Сейчас проходят предсезонные турниры, люди смотрят. Надеюсь, что Антон покажет себя в КХЛ. Также колоссальный опыт получат вратари, которые будут работать с ним в одном клубе.
Ведутся переговоры с «Ладой»? У «Лады» была двусторонка, игра с «Нефтяником», и посмотрим, что там решат. Сейчас там есть один основной вратарь Александр Трушков, а по остальным есть вопросы. Я считаю, что Худобин сто процентов усилил бы «Ладу». Будем дальше вести переговоры», — цитирует Черных «РБ Спорт».
Напомним, минское «Динамо» сообщило о том, что с канадским голкипером Диланом Фергюсоном достигнуто соглашение о подписании контракта.
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