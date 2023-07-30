Агент Мельничука: Хабибулин считает, что в «Торпедо» могут раскрыть потенциал Алексея

Агент Алексея Мельничука Александр Черных оценил переход голкипера из «Авангарда» в «Торпедо».

«Спасибо руководству «Авангарда», что пошли нам навстречу. Приятно иметь дело с менеджментом омского клуба. Обмен в «Торпедо» был обоюдным желанием и нижегородского клуба, и Мельничука. Тренер по вратарям Николай Хабибулин считает, что у Алексея хороший потенциал и что в команде могут его раскрыть.

Насколько Мельничук доволен, что будет играть в «Торпедо»? Алексей очень сильно доволен. Даже могу сказать, что он счастлив.

Его бывший тренер Георгий Гелашвили говорил, что Мельничуку не хватало практики? Гелашвили правильно сказал, что не хватало практики. Чтобы появилась уверенность, нужно доверие и нужна практика. В других командах ему этого не хватало», — цитирует Черных «РБ Спорт».

В прошлом сезоне 25-летний вратарь успел сыграть за три команды в Континентальной хоккейной лиге. Мельничук провёл восемь матчей за «Сочи», в которых в среднем отражал 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2.58. За «Трактор» Алексей провёл четыре матча, в которых пропустил 10 шайб с процентом отражённых бросков 75. В трёх матчах голкипер был заменён по ходу встречи. За омский клуб голкипер сыграл два матча, в которых пропустил три шайбы с 85,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,00.