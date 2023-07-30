Защитник «Салавата» Коледов рассказал о своих необдуманных покупках

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал о своих тратах на автомобили и необдуманных покупках.

«У мамы и папы был свой бизнес, они работали всю жизнь и прививали мне правильное распределение денег с детства. Учили, что надо больше экономить, чем тратить. Были у меня, конечно, необдуманные покупки и всё такое. И они длились очень долго. Можно было вложить деньги в недвижимость, которую мне советовала мама. А я на всё наплевал и покупал на последние деньги машину и всё такое.

Но сейчас к 29 годам понимаю, что если бы слушал родителей, то было бы всё немного по-другому. Финансовое образование было от них. Конечно, я на него толком не учился, было тяжело совмещать. Плюс я играл в Ярославле, из Новосибирского института присылали работу, я сдавал всё дистанционно. А потом приезжал сдавал диплом и госэкзамены в один день, потому что других вариантов нет. Это был тяжёлый путь. Спортивное образование было в разы легче.

Извлёк пользу из обучения? На момент, когда получил диплом – нет. Сейчас – да, вообще спокойно. Последние два-три года, когда общаешься с людьми, ты понимаешь их сленг и всё остальное.

Самая неоправданная покупка? В 2017 году машина была. Это была моя мечта детства, я её купил на последние практически деньги. А ещё надо было полтора месяца прожить. Это была такая непонятная покупка. Плюс она потом сломалась. Нельзя было делать так. Нужны деньги, на которые ты ещё можешь прожить дальше. Ты не можешь всё что есть, без подушки, покупать такие машины. Также и с вещами это работало в 17 лет, когда только появились деньги», – сказал Коледов в интервью «БИЗНЕС Online».

Ранее Коледов рассказал о предсезонной работе и об атмосфере в уфимском клубе.