Коледов: в «Салавате» в плане отношений между людьми всё стало строже

Защитник «Салавата Юлаева» Павел Коледов рассказал о предсезонной работе и об атмосфере в уфимском клубе.
«Сейчас всё стало строже. Во-первых, в плане отношений в команде между людьми. Мы поговорили с ребятами, с тренерским штабом, что есть сборы и порядок – как в раздевалке, так и вне её. Ты должен приходить, и всё аккуратно должно быть сложено. Всё, начиная с быта, и чтобы молодёжь уважала старших, старшие подсказывали молодым, полное взаимопонимание. У нас есть новички, нужно помогать им. Пока что мы плотняком тренируемся. Жёсткие тренировки, работаем. Со второй недели у нас начинаются уже двухразовые тренировки.
Сами тренировки отличаются от прошлых или пока непонятно? Мы поняли это с первой тренировки, когда вышли. Были мысли в команде, что после отпуска будет тренировка немного втягивающая. Нам сразу дали понять, что, ребята, в этом году извините. Сразу борьба, большой объём катания», — сказал Коледов в интервью «БИЗНЕС Online».
В прошлом сезоне Коледов сыграл 63 матча, в которых набрал 20 (6+14) результативных баллов.
- 30 июля 2023
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