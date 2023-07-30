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Билл Беличик: Бержерон — великий лидер, все тренеры «Бостона» были в восторге от него

Билл Беличик: Бержерон — великий лидер, все тренеры «Бостона» были в восторге от него
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Главный тренер команды Национальной футбольной лиги «Нью-Ингленд Пэтриотс» Билл Беличик рассказал о бывшем капитане «Бостон Брюинз» Патрисе Бержероне, который завершил карьеру.

«Очевидно, он великий. Все тренеры, которые были здесь – Клод [Жюльен], Брюс [Кэссиди] и Джим [Монтгомери] сейчас – все были в восторге от него и от того, что он значил для команды и организации.

Похоже, он был кем-то вроде Девина Маккорти для них. Просто всё делал правильно. Великий лидер и игрок. Так что поздравляю с потрясающей карьерой», — цитирует Беличика Boston.com

«Нью-Ингленд Пэтриотс» из Бостона — шестикратные победители «Супербоула». Девин Маккорти — трёхкратный победитель «Супербоула», также является лидером по количеству матчей среди защитников в плей-офф НФЛ.

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