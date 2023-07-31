Щитов: КХЛ многое потеряла с уходом «Йокерита», они и сами бы хотели вернуться

Бывший защитник «Спартака» и «Сочи» Никита Щитов высказал мнение, что КХЛ многое потеряла после ухода финского «Йокерита».
«Йокерит» была сильная, добротная команда, всегда в плей-офф КХЛ попадали. Одна из немногих иностранных команд, которая привносила пользу в наш хоккей. С ними все игры были интересные, мы у них перенимали опыт. Когда я выступал за «Сочи», мы с ними постоянно с большими счетами играли, 7:6 даже было.
Матчи были потрясающие: они играли сами и давали другим. Открытый хоккей многим нравится. В КХЛ был и пражский «Лев», который хорошо выступал и был в финале (в финальной серии плей-офф Кубка Гагарина — 2014 магнитогорский «Металлург» обыграл пражский «Лев» 4-3. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому таких команд не хватает. Лига многое потеряла с уходом «Йокерита», они и сами бы хотели вернуться в КХЛ, я думаю. Лига не виновата в их уходе, мы ничего не можем сделать, к сожалению. В финской лиге им пока тоже не разрешают играть.
Считаю, что нам не хватает такой качественной команды, многие в «Йокерите» играли за сборную Финляндии на Олимпиаде, чемпионатах мира», — сказал Щитов в интервью Legalbet.
Клуб из Финляндии долгое время выступал в КХЛ. В сезоне-2021/2022 команда вышла в плей-офф, но снялась с турнира из-за ситуации на Украине. Позже «Йокерит» вышел из состава участников КХЛ. 20 сентября 2022 года руководство КХЛ заявило, что «джокеры» не получат денег от лиги за прошлый сезон.
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