Нападающий московского «Динамо» Рашевский рассказал, что Менелл учит русский язык

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Рашевский оценил желание защитника бело-голубых Бреннана Менелла получить российское гражданство и заявил, что американец учит русский язык.
«Как отнёсся к российскому паспорту Менелла? Все только рады, поздравили его. Пару слов русских мы ему подсказали (улыбается). По отчеству ещё интересно. У него отца Роберт зовут. Спросил: «Значит, отчество Робертович будет?» А второй я ему вопрос задал: «Где прописку тебе сделают?» (улыбается).
Бреннана учим русскому языку? Не только я. У него есть приложение, он там русские фразы учит», — сказал Рашевский в интервью Allhockey.
25-летний американский защитник принял участие в 44 встречах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона‑2022/2023. Менелл набрал 24 (2+22) результативных балла при показателе полезности «+11». В середине апреля хоккеист заключил новое соглашение с «Динамо» до 2026 года.
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