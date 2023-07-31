The Athletic: не оказался ли в итоге Проворов защитником топ-4, ограниченным в атаке?

Журналист The Athletic Чарли О'Коннор поделился мыслями об обмене Ивана Проворова из «Филадельфии Флайерз» в «Коламбус Блю Джекетс». Обозревателя спросили, собираются ли российского защитника заменить Оливером Бонком, выбранным под 22-м номером на драфте-2023.
«В основе сделки замена Прови Оливером Бонком — защитником второй пары с ограниченными атакующими навыками? А не таким ли в итоге оказался Проворов? Если Бонк сможет быть таким, я вполне согласен с обменом. Они также получили два выбора во втором раунде, так что не забывайте о них.
Иван Проворов, Хейз и Тони Деанджело не были хороши во «Флайерз» в сезоне-2022/2023. В Кэма Йорка я верю как в игрока, но готов ли он взять на себя роль Проворова? Я настроен скептически. А если нет, то в основном Трэвис Санхайм и Расмус Ристолайнен остаются двумя защитниками топ-пары. Шон Уокер или Марк Стаал могут оказаться в первой четвёрке. Вот так», — приводит слова О'Коннора The Athletic.
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