Впервые матчи финальных серий МХЛ и КХЛ разведут по разным дням

Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги в официальном телеграм-канале сообщила об изменениях в датах проведения финала плей-офф. Отмечается, что впервые финальные серии МХЛ и КХЛ будут проходить в разные дни.

«Лига учла многочисленные пожелания болельщиков — решающие серии Кубка Гагарина и Кубка Харламова впервые будут полностью разведены по дням», — говорится в сообщении.

Напомним, в минувшем сезоне матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходили 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля. Решающие встречи розыгрыша Кубка Харламова проводились 15, 16, 19, 20, 23 и 25 апреля.

Отметим, что обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыгравший «Ак Барс» — 4-3. Кубок Харламова завоевала «Чайка», ставшая сильнее «Омских Ястребов» — 4-2.