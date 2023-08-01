Впервые матчи финальных серий МХЛ и КХЛ разведут по разным дням
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Пресс-служба Молодёжной хоккейной лиги в официальном телеграм-канале сообщила об изменениях в датах проведения финала плей-офф. Отмечается, что впервые финальные серии МХЛ и КХЛ будут проходить в разные дни.
«Лига учла многочисленные пожелания болельщиков — решающие серии Кубка Гагарина и Кубка Харламова впервые будут полностью разведены по дням», — говорится в сообщении.
Напомним, в минувшем сезоне матчи финальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги проходили 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 апреля. Решающие встречи розыгрыша Кубка Харламова проводились 15, 16, 19, 20, 23 и 25 апреля.
Отметим, что обладателем Кубка Гагарина стал ЦСКА, обыгравший «Ак Барс» — 4-3. Кубок Харламова завоевала «Чайка», ставшая сильнее «Омских Ястребов» — 4-2.
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