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Рылов: если сейчас Знарок придёт в какой-либо клуб, то сделает его топ-командой

Рылов: если сейчас Знарок придёт в какой-либо клуб, то сделает его топ-командой
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Защитник «Амура» Яков Рылов сравнил работу с тренерами Олегом Знарком и Андреем Мартемьяновым.

«Я только от вас узнал, что они хорошо знакомы. При этом ловил себя на мысли, что Знарок и Мартемьянов похожи. По раздевалке, по тренировкам — совпадений очень много. Мотиватор такой же, раздевалку держит, команда-семья. Это есть и у того, и у другого.

Я прошёл много тренеров. У меня нет такого, что с кем-то неудобно. Андрей Алексеевич живёт в раздевалке, он видит, что происходит. Думаю, что он сделает команду-семью, за счёт чего у «Амура» будет и результат.

Знарок как тренер исчерпал себя? Нет, сто процентов нет. Если он сейчас придёт в какую-либо команду, то сделает её топ-командой.

Почему у него не получилось в «Спартаке» и «Ак Барсе»? У меня есть примерные догадки, но это мои догадки. Я уверен, что он вернётся супермотивированным и принесёт пользу команде, которая ему доверится», — цитирует Рылова официальный сайт КХЛ.

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