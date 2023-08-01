Рылов: если сейчас Знарок придёт в какой-либо клуб, то сделает его топ-командой

Защитник «Амура» Яков Рылов сравнил работу с тренерами Олегом Знарком и Андреем Мартемьяновым.
«Я только от вас узнал, что они хорошо знакомы. При этом ловил себя на мысли, что Знарок и Мартемьянов похожи. По раздевалке, по тренировкам — совпадений очень много. Мотиватор такой же, раздевалку держит, команда-семья. Это есть и у того, и у другого.
Я прошёл много тренеров. У меня нет такого, что с кем-то неудобно. Андрей Алексеевич живёт в раздевалке, он видит, что происходит. Думаю, что он сделает команду-семью, за счёт чего у «Амура» будет и результат.
Знарок как тренер исчерпал себя? Нет, сто процентов нет. Если он сейчас придёт в какую-либо команду, то сделает её топ-командой.
Почему у него не получилось в «Спартаке» и «Ак Барсе»? У меня есть примерные догадки, но это мои догадки. Я уверен, что он вернётся супермотивированным и принесёт пользу команде, которая ему доверится», — цитирует Рылова официальный сайт КХЛ.
- 1 августа 2023
-
17:24
-
17:09
-
16:52
-
16:24
-
16:07
-
15:55
-
15:39
-
15:26
-
15:10
-
14:51
-
14:25
-
14:11
-
13:55
-
13:41
-
13:17
-
13:06
-
12:57
-
12:50
-
12:41
-
12:29
-
12:21
-
12:16
-
11:46
-
11:22
-
11:16
-
11:10
-
10:58
-
10:19
-
09:58
-
09:42
-
09:05
-
08:40
-
08:31
-
08:10
-
07:50