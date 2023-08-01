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Форвард «Ак Барса» Шипачёв оценил предсезонную работу «Авангарда», СКА и «Металлурга»

Форвард «Ак Барса» Шипачёв оценил предсезонную работу «Авангарда», СКА и «Металлурга»
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Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв оценил работу «Авангарда», СКА и «Металлурга» в межсезонье.

«Слежу за конкурентами, общаюсь со многими ребятами. С Андреем Мироновым недавно созванивались. Ване Игумнову набирал, пожелал удачи в Омске. Интересно, как разрешится ситуация с Ткачёвым и Найтом. С ними это одна команда, без них — совершенно другая. СКА сделал акцент на скорость, очень быстрая команда у них подбирается.

«Магнитка» поменялась до неузнаваемости. Пришёл амбициозный тренер Андрей Разин, который наводил шороху на Западе с «Северсталью». Думаю с «Магниткой» ему будет ещё проще проявить себя. А в остальном все примерно идут своим намеченным ранее курсом», — приводит слова Шипачёва телеграм-канал «Ледовая дружина».

В прошлом сезоне Шипачёв сыграл 68 матчей в регулярке, в которых набрал 45 (9+36) очков. В плей-офф на счету 36-летнего нападающего 12 (4+8) результативных баллов в 24 встречах.

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