Шипачёв: ещё до отставки Знарка ситуация в «Ак Барсе» стала выправляться

Нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачёв ответил на вопрос про изменения в игре казанского клуба после ухода Олега Знарка в прошлом сезоне.

«На самом деле ещё до принятия Олегом Валерьевичем (Знарком) решения уйти в отставку ситуация стала выправляться. Мы провели целый ряд хороших матчей. Выиграли дома у мощного СКА, у неуступчивого «Динамо» и «Локомотива», играли вполне неплохо.

Что-то структурно поменялось? Вообще ничего не поменялось, по большому счёту. Каждый тренер видит рабочий процесс по-разному. Зинэтула Хайдярович [Билялетдинов] с ног на голову ничего не переворачивал. Кое-что подкорректировал, где-то подправил небольшие нюансы. Скорее нужна была встряска. Ходили слухи, что могут расстаться с рядом хоккеистов, но Олег Валерьевич принял удар на себя. Мы засиделись в тёплой ванной, а потом нас резко окунули в лёд, после чего голова у всех встала на место», — приводит слова Шипачёва телеграм-канал «Ледовая дружина».

Ранее Шипачёв оценил работу «Авангарда», СКА и «Металлурга» в межсезонье.