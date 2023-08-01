The Athletic рассказал, в каких отношениях остались Самсонов и «Торонто» после арбитража

Журналист The Athletic Джеймс Миртл рассказал об отношениях российского голкипера Ильи Самсонова и «Торонто Мэйпл Лифс» после арбитража, в результате которого хоккеист получил однолетний контракт на $ 3,55 млн.
«Единственным недостатком проведения арбитражного слушания является то, что это может вызвать неприязнь между игроком и командой.
Я разговаривал с некоторыми людьми, которые были вовлечены в процесс Самсонова, и они высоко оценили то, как Треливинг справился с ситуацией в качестве нового генерального менеджера. Ничего выходящего за рамки не было, Брэд был очень профессионален. Обе стороны, насколько я понимаю, были довольны решением», — сказано в статье.
В прошлом сезоне Самсонов в составе «Торонто» добрался до полуфинала Восточной конференции, где команда уступила в серии «Флориде Пантерз». В Кубке Стэнли вратарь сыграл девять матчей, в которых одержал четыре победы с 89,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 3,13. В прошлом сезоне регулярного чемпионата россиянин принял участие в 42 матчах, в которых пропустил 96 шайб.
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