The Athletic: однолетний контракт с «Торонто» для Самсонова — не самое страшное

Журналист The Athletic Джонас Сигел поделился мыслями о новом контракте Ильи Самсонова с «Торонто Мэйпл Лифс».

«Для «Мэйпл Лифс» и для Ильи Самсонова однолетний контракт был правильным решением.

«Лифс» может многое понравиться в этом соглашении.

Прежде всего организация и её новый генеральный менеджер Брэд Треливинг узнают, действительно ли Самсонов является настоящим топовым вратарём; сможет ли он развить успех прошлого сезона, разделяя время с другим голкипером поровну, и стать законным вариантом №1. В прошлом году Самсонов по большей части выступал хорошо, сумев спасти команду от 21 гола, но сделал это всего за 42 матча, включая 40 стартов, что является рекордом для него.

Сейчас «Лифс» выясняют, сможет ли Самсонов продолжать выступать с гораздо большей нагрузкой, которая, вероятно, включает в себя не менее 50 матчей в старте в следующем сезоне. Его контракт имеет реальную ценность относительно потенциала, если он сможет выдержать нагрузку.

В следующем сезоне Самсонов заработает $ 3,55 млн и займёт 29-е место среди всех вратарей НХЛ. Это заслуженная прибавка по сравнению с $ 1,8 млн, которые Самсонов получил по годовому контракту в прошлом году.

Если Самсонов докажет, что может быть «тем самым парнем» в следующем сезоне, у «Лифс» есть возможность платить ему так, как он того заслуживает — или нет.

Они вполне могут решить отказаться от Самсонова следующим летом. Годовой контракт даёт им такую гибкость. Может быть, у Самсонова потрясающий сезон, но «Лифс» по какой-то причине решили, что не хотят вкладывать большие деньги в долгосрочный контракт ни с одним вратарём. Или, может быть, Илья будет настолько хорош и так последователен, что организация посчитает целесообразным закрепить свои права на него. Или, возможно, Самсонов покажет регресс в следующем сезоне, когда будет номером один на постоянной основе, и «Лифс» решат двигаться в другом направлении.

Стоит помнить, что изначально Треливинг не привёл Самсонова в «Торонто». Иными словами, Илья может заслужить его доверие — а может и не сделать этого. Щедрая долгосрочная сделка этим летом, без сомнения, вполне устроила бы Самсонова. Но однолетний контракт для него тоже не самое страшное.

Пусть докажет, что в следующем сезоне ему можно доверить большой объём работы, и тогда он будет в очереди на солидное повышение зарплаты следующим летом — в то самое время, когда, как ожидается, потолок значительно вырастет, а Илья снова станет неограниченно свободным агентом, вольным идти туда, где деньги и/или возможности лучше всего.

Что Самсонов, выбранный в первом раунде 2015 года, которому исполнится 27 лет в феврале, сможет заработать следующим летом в условиях растущего потолка, если он добьётся больших успехов?

Самсонов снова будет играть за команду, которая рассчитывает на победу, хотя ещё неизвестно, какое влияние окажет на него более низкий уровень защиты. «Торонто» обменял игроков, сильных в оборонительных навыках — Райана О’Райлли, Ноэля Аччари, Люка Шенна, Джастина Холла и Алекса Керфута — на более сильных атакующих хоккеистов в лице Тайлера Бертуцци, Макса Доми и Йона Клингберга. Это может означать, что у Самсонова будет более сложная работа в течение сезона, когда его рабочая нагрузка всё равно возрастёт.

Только трое вратарей, сыгравших не менее 40 матчей в прошлом сезоне, столкнулись с меньшим количеством бросков в среднем на 60 минут, чем Самсонов (28,7): Мартин Джонс из «Сиэтла» (26,2), Якоб Маркстрём из «Калгари» (27,1) и Витек Ванечек из «Нью-Джерси» (27,4).

Прошлогоднее выступление Ильи — в сочетании с его возрастом (26 лет), габаритами и послужным списком — показало достаточно, чтобы предположить, что он вполне способен взять на себя больше ответственности и по-прежнему показывать результат.

У Самсонова есть год, чтобы доказать это — с прицелом на гораздо бóльшую зарплату. А «Лифс» ждут и наблюдают», — приводит слова Сигела The Athletic.