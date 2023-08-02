Генменеджер «Витязя» — о переговорах со Старковым: самый негативный момент в моей карьере

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал о переговорах с форвардом Степаном Старковым относительно нового контракта.
«Мы хотели сохранить всех игроков. Нельзя говорить, что о чьём-то уходе мы жалеем, потому что моим убеждением всегда являлась фраза – незаменимых людей не бывает. Ушёл один – приходит другой и получает свой шанс.
Не понравились мне переговоры с представителями Степана Старкова. Всегда мы как-то договаривались с игроками или говорили, что вот мы даём такие финансовые условия, но тут ты будешь лидером. А здесь мы получили такой ультиматум со стороны его агента, что им нужны только такие огромные деньги. За всё время моей работы это самый негативный момент в карьере. Со всеми агентами обычно мы нормально договаривались», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.
Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»:
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