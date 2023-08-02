Генменеджер «Витязя» оценил двойной обмен со СКА для подмосковного клуба

Генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий рассказал про обмен со СКА, в результате которого в подмосковный клуб перешли защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Владислав Цицюра, в обратном направлении перешёл форвард Иван Зинченко, армейский клуб также получил права на Степана Старкова.

«Скажу честно, что доволен обменом Зинченко на Цицюру. Владислав – квалифицированный центрфорвард, который очень здорово может сыграть в меньшинстве. Тренер по работе с нападающими подтянет ему элемент вбрасываний, где у него есть определённый пробел, над устранением которого он работает. Очень ответственный парень, хорошо развит физически, обладает прекрасным катанием и скоростью. Предсезонка у него должна уйти на то, чтобы психологически немного перестроиться.

Здесь он должен становиться лидером, а это первое-второе звено, тогда как в предыдущей команде по тем или иным причинам его в такой роли не использовали. А лично я в нём уверен. В его лице «Витязь» получил центрального нападающего на хорошем долгосрочном контракте, который соизмерим с нашим бюджетом.

Возвращение Кирсанова? Кирилл – молодой парень и наш воспитанник. Если вы помните, в своё время он ещё лимитчиком играл в СКА и входил там в топ-6 обороны. Сейчас нам надо его реанимировать за короткое время, и он станет боевой единицей и будет входить в восьмёрку основных защитников», — сказал Варицкий в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Игорем Варицким читайте на «Чемпионате»: