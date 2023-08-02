Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналист представил предварительный список лучших свободных агентов НХЛ в 2024 году

Журналист Джош Эриксон на сайте Pro Hockey Rumors представил предварительный список лучших свободных агентов НХЛ в 2024 году.

«Ожидается, что в следующее межсезонье потолок зарплат наконец-то подскочит примерно на $ 4 млн, и некоторые генеральные менеджеры НХЛ, несомненно, захотят потратить эти дополнительные деньги на новую блестящую игрушку на рынке», — сказано в статье.

В список Эриксона попали следующие хоккеисты: Остон Мэттьюс, Вильям Нюландер («Торонто Мэйпл Лифс»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джейк Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Марк Шайфли, Коннор Хеллебайк («Виннипег Джетс»), Девон Тэйвз («Колорадо Эвеланш»), Брэндон Монтур («Флорида Пантерз»).

Ранее портал The Athletic провёл опрос среди болельщиков на тему: «Кто лучший игрок в НХЛ, кроме Коннора Макдэвида?» и поделился результатами.