«Игроки приехали в удовлетворительном состоянии». Гатиятулин — о тренировках «Трактора»

Главный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин рассказал, как проходит тренировочный процесс в межсезонье и о состоянии травмированных игроков. Специалист ответил на вопрос, планирует ли челябинский клуб усилиться нападающим Николаем Прохоркиным, которому не нашлось места в СКА.

«Мы начали третий микроцикл. Первые два были больше направлены на физическую подготовку, а сейчас уже переходим к тактической. Будем менять сочетания, смотреть их через игры и находить более сильные. Игроки приехали в удовлетворительном состоянии. Видно, что все ребята готовились. Каждому была отправлена программа, у кого-то есть персональные тренеры. Мы довольны их состоянием. Все профессионалы.

Зак Фукале готовится по индивидуальной программе. Мы дали ему возможность побыть дома с семьёй, потому что сезон у него получился длинным. Он должен прилететь в Челябинск 13 августа, а 15-16 у него запланированы индивидуальные занятия с тренером по вратарям. На турнире в Казани он не сыграет, туда поедут Сергей Мыльников, Никита Подскребалин и Вячеслав Бутеец. Андрей Чибисов получил повреждение, готовится по индивидуальной программе. Сроки его восстановления узнаем чуть позже.

Благодарю болельщиков и журналистов, что уделили время команде. Болельщики — это наш шестой игрок. Видно, как они нас поддерживали и радовались заброшенным шайбам. Обязательно заострим внимание на том, что болельщикам нравится, когда команда забивает.

Рассматривает ли «Трактор» подписание Николая Прохоркина? По поводу подписаний все вопросы к генеральному менеджеру», — цитирует Гатиятулина пресс-служба КХЛ.

Челябинский клуб в прошлом сезоне занял девятое место в таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 68 встречах.